Песков: ОДКБ позитивно встретила инициативу Путина перевооружить силы оружием РФ

Предложение президента РФ Владимира Путина перевооружить силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российским оружием было позитивно воспринято на саммите организации в Бишкеке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Готовой программы перевооружения пока еще нет, сообщил он.

«Это было в целом позитивно встречено государствами-членами ОДКБ,— сказал представитель Кремля. — Сейчас это будет дальше проговариваться».

Накануне на саммите ОДКБ в Бишкеке Путин выступил с инициативой запустить масштабную программу оснащения Коллективных сил организации образцами вооружений и техники, доказавшими эффективность в реальных боевых условиях.

Российский президент отметил, что страна готова поставлять партнерам авиационную технику, самолеты, вертолеты. Отдельно он отметил прогресс страны в производстве БПЛА. «Разумеется мы очень многое сделали, просто, я полагаю, можно сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и БПЛА. Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами»,— заявил Владимир Путин.

О чем Владимир Путин рассказал по итогам саммита ОДКБ и визита в Киргизию — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Вечерний он».

Анастасия Домбицкая