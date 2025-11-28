На Ярославле-Главном изъяли крупную партию наркотиков

В Ярославле транспортная полиция изъяла крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

На вокзале Ярославль-Главный задержали 35-летнего местного жителя с метадоном весом более 200 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый метадон является сильнодействующим наркотиком. Мужчина планировал распространять его через закладки в разных районах города.

Задержанный ранее был судим за аналогичные преступления, разбой и мошенничество. Он также наркозависим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит пожизненное заключение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Голицын