На Дону ко Дню матери спрос на цветы вырос на 44%

В преддверии Дня матери спрос на цветы в Ростовской области вырос на 44% год к году. Средняя цена за букет составила 3,3 тыс. руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Ростовской области для поздравления матери чаще всего выбирают монокомпозиции, авторские букеты и цветы в коробке. Средняя стоимость таких букетов составляет 3,3 тыс. руб., а цветы в коробке обходятся в 2,6 тыс. руб.

В этом году ростовчане в основном приобретают розы сорта «Барбадос» и французские розы, тогда как годом ранее выбор падал на композиции из гипсофил, хризантем и белых кустовых роз.

В 2025 году из сладостей особенно популярны клубника в шоколаде, средняя стоимость такого набора составляет 2,6 тыс. руб., и бенто-торты с чеком в 1,9 тыс. руб.

Эксперты не прогнозируют значительного роста цен на подарки ко Дню матери. Традиционно этот показатель не превышает 15% в годовом сравнении.

Наталья Белоштейн