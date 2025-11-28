Впервые за долгое время в Белгородской области не установлены последствия атак ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью одного дрона. Удар пришелся на село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сутками ранее ВСУ атаковали 15 белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 36 боеприпасов и 125 беспилотников. В результате пострадали шесть мирных жителей. Разрушения получили 14 частных домов и 21 автомобиль.

С понедельника при обстрелах со стороны Украины в Белгородской области один человек погиб и как минимум 14 были ранены. За прошлые выходные — один мирный житель погиб и пятеро пострадали.

Алина Морозова