Шесть человек пострадали при атаках 125 БПЛА на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по 15 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 36 боеприпасов и 125 беспилотников. В результате были ранены шесть человек. Разрушения получили 14 жилых объектов и 21 транспортное средство. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Четыре человека пострадали от ударов БПЛА по автомобилям в селе Доброивановка Грайворонского округа. Одной из раненых потребовалась госпитализация, остальные продолжат лечение амбулаторно. Одна из машин повреждена, вторая — сгорела. Кроме того, в результате детонации дрона о дорожное полотно на участке дороги Головчино — Грайворон пострадал сотрудник МЧС. Он продолжает лечение в стационаре. Также в Грайвороне были повреждены частный дом и газовая труба, в селе Глотове — частный дом, в селе Косилове — «Газель», в селе Головчине — домовладение, в селе Гора-Подол — пять частных домов, хозпостройка, три социальных и один коммерческий объекты. В целом по округу выпустили 26 боеприпасов и 20 БПЛА.

Еще один человек пострадал при ударе FPV-дрона по автомобилю на окраине Шебекина. Он отпущен домой. Транспорт поврежден. За сутки по Шебекинскому округу выпустили десять БПЛА. Разрушения получили автобус в селе Мешковом, два помещения и два транспортных средства на территории коммерческого объекта в селе Зиборовка, частный дом в селе Новая Таволжанка, линия электропередачи в селе Архангельском, еще один частный дом в селе Муром и семь машин в Шебекине.

Сутками ранее при атаках 106 БПЛА в Белгородской области были ранены два человека. Повреждения получили семь частных домов и 23 транспортных средства.

Алина Морозова