Один человек погиб и шестеро пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

За прошедшие выходные ВСУ атаковали три региона Черноземья с помощью как минимум 82 беспилотников. 65 из них сбили над Белгородской областью, 13 — над Воронежской, четыре — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны. По данным местных властей, в результате ударов один человек погиб и шестеро пострадали.

По Белгородской области за выходные выпустили как минимум 23 боеприпаса и 194 беспилотника. В результате один мирный житель погиб и пять пострадали. Кроме того, разрушения получили 20 жилых объектов и 32 транспортных средства.

В ходе вчерашней пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков объяснил разницу между данными по БПЛА в его сводках и в отчетах Минобороны. По его словам, оборонное ведомство считает только беспилотники самолетного типа, а региональный оперштаб — аппараты всех типов.

В Курской области 68-летний мужчина наступил на взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у него произошла травматическая ампутация левой кисти. Мирного жителя в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. Кроме того, утром 22 ноября стало известно, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске. Из-за этого вышли из строя две котельные, без света остались порядка 3 тыс. абонентов.

В Воронежской области ночью 24 ноября обломками сбитых БПЛА были повреждены четыре частных дома и автомобиль в одном из северных муниципалитетов. Пострадавших нет.

На прошлых выходных из-за атак по Черноземью были ранены семь человек. Под удары ВСУ попали все регионы, но пострадавшие были зафиксированы только в Белгородской области.

Алина Морозова