В Ярославле пострадавшего в аварии водителя Lada спасли сотрудники МЧС

В ночь на 28 ноября в Ярославле произошла авария с участием автомобиля Lada Granta на улице Большая Норская у дома 21. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Около часа ночи автомобиль врезался в столб. В результате 28-летний водитель получил травмы и был госпитализирован. Из автомобиля, получившего значительные повреждения, водителя извлекли сотрудники МЧС. Как уточнили в ведомстве, в ликвидации последствий ДТП участвовали пять спасателей и одна единица техники.