Анна Гурарий обсудила со спикерами 20 дум работу с наказами избирателей

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий обсудила подходы по повышению эффективности реализации наказов избирателей с главами представительных органов российских городов. Спикеры представили свои наработки в ходе панельной дискуссии, организованной городским парламентом на площадке IX общероссийского форума «Города России: Технологии лидерства» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Председатель думы Ульяновска Илья Ножечкин отметил, что депутаты создавали эффективную систему реализации наказов избирателей с 2014 года. «Порядка 11,5 млн руб. предусмотрено на малые дела внутри городских программ на каждый округ, активный депутат гордумы привлекает около 13 млн руб. в год на малые проекты. Если хорошо поработать с региональным депутатом, можно еще порядка 3,5 млн руб. на малые дела получить. Есть конкурсы грантов, если все это сложить, то от 11,5 к 60 млн руб. можно увеличить финансирование без нацпроектов»,— пояснил спикер.

Глава думы Сысерти Илья Тугбаев рассказал, что в округе действует проект «Соучастники», в рамках которого местные власти находят приоритетные некапиталоемкие проекты и содействуют в их реализации. «Делаем их продюсирование — помогаем упаковать, посчитать, найти подрядчиков, поставщиков. Пять лучших в конце года выставляются на аукцион, куда приглашаем крупные компании, местных жителей, благотворителей, и проводим открытую презентацию. В формате аукциона люди поддерживают проекты, а мы "продаем" кейсы — например, деловой ужин или завтрак с мэром, возможность забрендировать ту или иную площадку»,— добавил спикер.

По словам председателя, в Сысерти уже удалось реализовать 11 соответствующих проектов, работа ведется над еще тремя. «В год берем по пять проектов, в рамках аукциона и после него стараемся привлечь по 5 млн руб., чтобы каждому досталось по 1 млн руб.»,— пояснил Илья Тугбаев.

Председатель думы Челябинска Сергей Буяков подчеркнул, что депутаты приложили усилия для увеличения числа инициативных проектов от жителей, которые гораздо эффективнее «наказов без активности населения». «С 2021 года пришлось проводить большую работу, ломать различные стереотипы. Мы выезжали на места, общались с людьми, приходилось буквально на пальцах объяснять, в чем суть инициативных проектов, подробно описывать этапы и убеждать, что это полезно и улучшит состояние города, дворов, общественного пространства»,— рассказал спикер. Он добавил, что в связи с ростом интереса к инструменту ежегодно на проекты инициативного бюджетирования направляются около 500 млн руб.

Спикер думы Волгограда Владлен Колесников сообщил, что после осмотра состояния 167 пешеходных лестниц города депутаты приняли «приоритетный наказ жителя» по обновлению 65 лестниц, требующих ремонта в первоочередном порядке. «Итоги осмотра были направлены в районную администрацию, необходимые денежные средства на лестницы депутаты закрепили в поправках к бюджету. После получения средств районная администрация оперативно организовала выполнение ремонтных работ»,— пояснил он.

Анна Гурарий оценила разные подходы к исполнению наказов избирателей. «Наказы избирателей — значимая часть нашего обсуждения. Здесь всегда будет чем делиться и что заимствовать, поэтому продолжим работу в этом направлении»,— подчеркнула она.

Председатель добавила, что после подписания соглашения о сотрудничестве с думами Челябинска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Верхней Пышмы и Сысерти депутаты усилят взаимодействие по изучению и внедрению передового опыта. «Мы продолжаем наше общение в течение всего года. Мы изучали как, например, в Перми и Тюмени реализуется подход к работе с ТОСами, взаимодействовали по вопросам транспортной реформы: обменивались опытом и с Челябинском, и Пермью. Сейчас у многих коллег в горячей фазе находится работа с уставами городов.Здесь мы также делимся опытом. Мы встречаемся не раз в год, мы общаемся постоянно»,— отметила Анна Гурарий.