Анна Гурарий заключила соглашения о сотрудничестве со спикерами дум пяти городов

Дума Екатеринбурга усилит совместную работу с представительными органами Челябинска, Волгограда, Нижнего Новгорода, Верхней Пышмы и Сысерти в рамках заключенных соглашений о дальнейшем взаимодействии. Церемония письменного скрепления договоренностей прошла на площадке IX общероссийского форума «Города России: Технологии лидерства» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» по инициативе спикера думы столицы Среднего Урала Анны Гурарий.

Председатель отметила, что соглашения предусматривают совместную работу над документами, развитие контактов между городами и депутатами. «Ключевое — быть в диалоге, постоянно общаться между собой. Это то, что делает нас сильнее»,— подчеркнула Анна Гурарий.

Подписи под соглашениями поставили спикеры дум Сергей Буяков (Челябинск), Владлен Колесников (Волгоград), Евгений Чинцов (Нижний Новгород), Вероника Медведева (Верхняя Пышма) и Илья Тугбаев (Сысерть). В разговоре с журналистами председатели отметили, что документ придаст «новый импульс экономическому и социальному развитию городов». «Соглашения это формальная часть, мы уже давно плотно общаемся, уже выходим на федеральный уровень — побывали в Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде, Якутске, дальше будем общаться, раз в квартал приезжаем и обмениваемся опытом. Меня очень впечатлили монументальные здания в Екатеринбурге — современный молодежный город. Нижний Новгород постарше в три раза, у нас сочетание старинного и нового. И вот для нового города можно перенять моменты у Екатеринбурга»,— рассказал председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Как сообщили в пресс-службе гордумы Екатеринбурга, всего в уральскую столицу для участия в панельной дискуссии, организованной представительным органом столицы Свердловской области в рамках форума «Города России», приехали руководители около 20 городских парламентов. Главной темой для обсуждения стала роль депутатов в реализации муниципальной реформы единства публичной власти. «Очень много новаций в федеральном и региональном законодательстве, вызовов времени. Привычные вещи для нас как для муниципальных депутатов, например, работа с наказами жителей везде выстраивается немного, но по-разному. Мы открыто делимся друг с другом и заимствуем лучшие практики, совместно с исполнительной властью пытаемся сделать так, чтобы в каждом городе нашей большой страны было как можно комфортнее»,— отметила Анна Гурарий.