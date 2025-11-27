Тюменские депутаты приняли в I чтении бюджет с дефицитом 35,5 млрд рублей

Тюменская областная дума одобрила проект бюджета на 2026 год в первом чтении. Бюджет планируется с дефицитом в 35,565 млрд руб., что вызвало критику фракции КПРФ. Несмотря на это, как сообщили в Тюменской областной думе, 43 депутата поддержали законопроект, четыре представителя КПРФ воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, на будущий год доходы области утверждены в размере 253,2 млрд руб., расходы составят 288,8 млрд руб. На 2027 год доходы запланированы в размере 269,4 млрд руб., расходы — 307,5 млрд руб., дефицит — 38 млрд руб. Доходы на 2028 год составят 275,4 млрд руб., расходы запланированы в размере 313,8 млрд руб., дефицит — 38,3 млрд руб.

Основные статьи расходов на 2026 год включают социальную политику (96,8 млрд руб.), развитие экономики (36,6 млрд руб.), образование (52,9 млрд руб.) и здравоохранение (27,3 млрд руб.). На реализацию национальных проектов планируется выделить 34 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Для покрытия дефицита бюджета планируется привлекать банковские кредиты. В 2026 году планируется взять кредиты на сумму 123 млрд руб., при этом погасить кредиты на 87 млрд руб. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион начал использовать кредитные инструменты в 2025 году, подчеркнув высокий уровень долговой устойчивости области.

«Наша финансовая политика была ультраконсервативной. Долгие годы мы обходились без заимствований, жили всегда на свои. Дефицит бюджета 2024 года был погашен без привлечения коммерческих кредитов. В 2025 году мы начали осторожно использовать кредитный инструмент»,— заявил господин Моор во время прямого послания областной думе. Губернатор отметил, что бюджет сохранил свою социальную направленность.

Лидер фракции КПРФ Тамара Казанцева заявила, что бюджет игнорирует многие предложения коммунистов. Она направила письмо губернатору Александру Моору с просьбой дать конкретные ответы на предложения фракции. Среди них — проекты по развитию Заболотья, создание новых школ и строительство зимников. Казанцева отметила, что в бюджете нет мер для стимулирования экономического роста.

Тамара Казанцева также подчеркнула, что область имеет высокий потенциал по сбору налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который не реализуется. Она призвала коллег обратить внимание на реальный сектор экономики, отметив, что производство создает рабочие места и способствует наполнению бюджета.

Мария Игнатова