Экс-директора ЗАГС Гукова осудили за пособничество в незаконной миграции

Гуковский городской суд приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима бывшего руководителя городского отдела ЗАГС Елену Изюмскую за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Россию. В отношении фигурантки расследовался 21 эпизод п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что Изюмская, действуя в составе организованной группы, совместно с тремя лицами (уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство) с 30 ноября 2022 года по 30 марта 2024 года оформляла фиктивные браки между гражданами России и иностранцами, что помогало последним получать разрешение на временное проживание.

Фигурантка регистрировала браки без личного присутствия иностранного гражданина и без согласия обеих сторон за денежное вознаграждение.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала. Елена Изюмская пробудет в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Наталья Белоштейн