Из Кыргызстана в Свердловскую область доставили свыше 19 тонн яблок
В Свердловскую область поступило более 19 тонн яблок из Кыргызстана, сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Продукция доставлена автотранспортом.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
26 ноября яблоки прошли досмотр. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследования продукции. Исследования показали, что в яблоках нет карантинных объектов.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбург доставили 17 тонн киви из Ирана и 20 тонн лимонов из Турции.