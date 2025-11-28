Из Кыргызстана в Свердловскую область доставили свыше 19 тонн яблок

В Свердловскую область поступило более 19 тонн яблок из Кыргызстана, сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Продукция доставлена автотранспортом.

26 ноября яблоки прошли досмотр. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследования продукции. Исследования показали, что в яблоках нет карантинных объектов.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбург доставили 17 тонн киви из Ирана и 20 тонн лимонов из Турции.

Ирина Пичурина