В магазины Свердловской области отправят киви и лимоны с вредителями

Во вторник, 18 ноября, в Екатеринбург доставили 17 тонн киви из Ирана и 20 тонн лимонов из Турции, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ходе фитосанитарного контроля были обнаружены карантинные объекты: тутовая щитовка на киви и красная померанцевая щитовка на лимонах. Тем не менее, плоды, зараженные этими вредителями, допускаются к выпуску в оборот для дальнейшей реализации.

Появление тутовой щитовки (Pseudalacaspis pentagona) и померанцевой щитовки (Aonidiella aurantii) приводит к угнетению и усыханию отдельных веток растений.

Напомним, в ходе проверок с октября по ноябрь Россельхознадзор выявил нарушения во ввозе 26,4 тонн плодоовощной продукции в Свердловскую область.

Ирина Пичурина