Власти РФ одобрили 9 млрд рублей на строительство курорта «Рай-Из» на Ямале

Правительство России одобрило выдачу более 9 млрд руб. казначейского кредита на строительство горнолыжного курорта «Рай-Из» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Строительство и развитие курорта губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Он рассказал, что к 2035 году агломерация Салехард — Лабытнанги должна превратиться в крупный туристический кластер. В рамках этой инициативы запланирована реализация инфраструктурных проектов: строительство моста через Обь, развитие природного парка «Ингилор», реконструкция аэропорта Салехарда и создание горнолыжного курорта «Рай-Из», который станет флагманским объектом.

Сейчас завершается госэкспертиза по первому этапу курорта — объектам горнолыжного комплекса. Также продолжается строительство подъездной автодороги к курорту.

В январе Дмитрий Артюхов прибыл в Харп (ЯНАО) с рабочим визитом и поучаствовал в открытии спорткомплекса «Рай-Из». Там есть бассейн и площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола. Когда строительство комплекса завершится, он сможет принимать более 450 тыс. человек в год. Весной господин Артюхов рассказал Дмитрию Чернышенко о подготовке кадров для создаваемого туристического кластера «Рай-Из».

Ирина Пичурина