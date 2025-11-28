Чистая прибыль группы «Астра» сократилась на 59%

Группа «Астра» по итогам девяти месяцев 2025 года зафиксировала снижение чистой прибыли на 59%, до 818 млн руб. Выручка группы увеличилась на 22%, составив 10,4 млрд руб.

Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 2 млрд руб. Капитальные расходы (CAPEX) достигли 2,6 млрд руб., увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Управленческий показатель отгрузки группы снизился на 3,9%.

Аналитики связывают ухудшение финансовых результатов с замедлением сбыта, ростом фонда оплаты труда и влиянием жесткой денежно-кредитной политики на заказчиков. При этом отмечается, что 2026 год станет для группы «настоящим испытанием». Основной продукт группы – операционная система Astra Linux, выручка от реализации которой составила 5 млрд руб. (прирост на 18%).

Подробнее — в материале «Ъ».