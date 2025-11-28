У софта замедлился сбыт

Группа «Астра» по итогам девяти месяцев 2025 года нарастила выручку на 22%, однако ее чистая прибыль сократилась более чем наполовину. Аналитики связывают ухудшение финансовых результатов с замедлением сбыта, ростом фонда оплаты труда и влиянием жесткой денежно-кредитной политики на заказчиков. При этом 2026 год станет для группы «настоящим испытанием», уверены они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Группа «Астра», компания—разработчик программного обеспечения, опубликовала сокращенную финансовую отчетность за девять месяцев 2025 года по МСФО. Выручка за отчетный период составила 10,4 млрд руб., что на 22% выше, чем за аналогичный период 2024 года (8,6 млрд руб.), чистая прибыль снизилась на 59%, до 818 млн руб., а показатель EBITDA оказался на 3% ниже и составил 2 млрд руб. Капитальные расходы (CAPEX) группы за отчетный период достигли 2,6 млрд руб. (+35% год к году).

3,9 процента составило падение управленческого показателя отгрузки группы «Астра» за девять месяцев, следует из отчетности компании по МСФО

Ключевым продуктом для группы остается операционная система Astra Linux, выручка от реализации которой составила 5 млрд руб. (прирост на 18%). Другие продукты экосистемы группы «Астра» и услуги по сопровождению принесли 2,2 млрд и 2,9 млрд руб. соответственно.

ПАО «Группа "Астра"» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 21 апреля 2021 года и базируется в Москве. Компания провела IPO в октябре 2023 года с ценой первичного размещения 333 руб. за акцию. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 4 млрд руб. при чистой прибыли 3,9 млрд руб. По состоянию на апрель 2024 года более 72% акций ПАО принадлежало Денису Фролову. На 20:00 27 ноября цена за одну акцию составляла 281 руб.

Чистый долг группы «Астра» на конец сентября 2025 года составил 2,8 млрд руб., что почти вдвое больше, чем на конец 2024 года (1,6 млрд руб.). При этом отношение чистого долга к LTM (скорректированной EBIDTA) выросло с 0,24 до 0,43. Показатель «скорректированная EBITDA минус CAPEX» за девять месяцев 2025 года ушел в глубокий минус (–594 млн руб.) против положительного значения (+559 млн руб.) за тот же период 2024 года. Снизилась и маржинальность по всем фронтам: валовая маржа упала с 56% до 45%, операционная — с 18,6% до 9,2%, а чистая — с 23,4% до 7,8%. Также, согласно отчету, на 53% выросла себестоимость продаж — с 3,8 млрд до 5,7 млрд руб. Почти в два раза выросли расходы на R&D (с 156 млн до 250 млн руб.). За отчетный период финансовые доходы сократились с 1 млрд до 544 млн руб.

В группе «Астра» “Ъ” заявили, что, несмотря на сохранение жесткой денежно-кредитной политики, высокую сезонность, сложную экономическую и геополитическую ситуацию, они сохраняют прибыльность и низкий уровень долговой нагрузки: «В значительной степени на дополнительные расходы этого года повлиял пересмотр ряда льгот для IT-компаний».

Себестоимость продаж увеличилась в первую очередь из-за роста фонда оплаты труда (ФОТ; без учета мотивации) на 37,4% за год — это очень существенный рост, отмечает аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой. В результате, по его словам, ФОТ сейчас составляет примерно 65% от всех операционных расходов компании, что серьезно сказывается на операционной рентабельности. С этим же эксперт связывает снижение EBITDA. «При этом чистая маржа снизилась с 23,4% до 7,8% год к году, однако с учетом текущей ситуации в секторе и того, что значительная доля заказов — госзаказ, такие результаты все еще можно считать приемлемыми, поскольку государство сейчас начало экономить на новом ПО и IT-разработках в гражданском секторе»,— добавляет эксперт.

Главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян отмечает, что, исходя из показателей, у компании замедлился сбыт программных продуктов: «Благодаря смешанной системе финансирования компания еще имеет некий запас прочности». Однако 2026 год станет для группы «настоящим испытанием», уверена она: «Необходимо будет диверсифицировать продуктовый ряд и проработать сценарий сворачивания программ импортозамещения». На падение показателей доходов прямо повлияла отмена льготного кредитования, считает руководитель направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро» Людмила Хапугина. «На сегодняшний день альтернативы льготным кредитам для компаний IT-сектора нет»,— добавляет она.

Филипп Крупанин