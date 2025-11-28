Хабаровская прокуратура нашла нарушения на руднике HGM

Нарушения законодательства о промышленной безопасности и охране труда выявлены в золотодобывающем АО «Многовершинное» (принадлежит Highland Gold, HGM), сообщили в прокуратуре Хабаровского края. На руднике компании в начале сентября произошел взрыв, в результате которого погибли трое рабочих.

Прокуратура внесла представление руководителю АО. За нарушение нормативных требований охраны труда в отношении компании возбуждены административные дела. Инициировано привлечение к административной ответственности виновных должностных лиц предприятия.

Также надзорное ведомство сообщает, что компания выплатила компенсации членам семей двух погибших. Решается вопрос о выплате родственнику третьей жертвы взрыва.

Параллельно продолжается расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ), которое также находится на контроле прокуратуры.

