Три человека погибли при взрыве на горнодобывающем предприятии Хабаровского края

В штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края сдетонировали взрывчатые вещества, сообщила прокуратура региона. По информации ТАСС, погибли три человека.

Взрыв произошел примерно в 20:00 по местному времени 6 августа (13:00 мск) во время перевозки взрывчатых веществ на руднике АО «Многовершинное». Компания занимается добычей золотосодержащей руды открытым и шахтным способами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ).