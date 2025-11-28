«Новые люди» предложили ЦБ выпустить купюру в 10 тыс. рублей

Партия «Новые люди» обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с инициативой о выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей. С текстом письма ознакомились ТАСС и «РИА Новости». В качестве обоснования депутаты указывают высокие затраты при использовании крупных сумм наличными. Речь идет о расходах на изготовление, перевозку и хранение банкнот.

Парламентарии также просят Центробанк провести всероссийское голосование за дизайн купюры. Если инициативу одобрят, ее практической реализацией должны будут заняться профильные департаменты ЦБ. Для определения дизайна в партии предложили провести открытое голосование на портале «Госуслуги», сославшись на недавнее обсуждение символов для купюры в 500 рублей, показавшее важность этого вопроса для граждан.

Голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты прошло в октябре. Дизайн должен был быть посвящен Северо-Кавказскому округу. В голосовании лидировали комплекс «Грозный-Сити», за который призвал голосовать глава Чечни Рамзан Кадыров, а также гора Эльбрус, за который, в том числе, призывал голосовать глава партии «Новые люди» Вячеслав Даванков. Центральный банк России по итогу отменил голосование.