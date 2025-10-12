ЦБ отменил голосование по дизайну для банкноты 500 рублей

Центральный банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Решение приняли из-за попыток техническими способами повлиять на результаты голосования.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования»,— отметили в пресс-службе ЦБ. Новые даты голосования объявят позже. Перечень символов для голосования сохранится.

В пресс-службе регулятора отметили, что ЦБ проанализирует результаты голосования и предложит новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий».

Голосование Центробанка по новой купюре должно было продлиться до 14 октября. 500-рублевая банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет размещен символ столицы округа Пятигорска. А на оборотной — узнаваемый региональный объект. По состоянию на 7:20 мск 12 октября, в голосовании лидировали гора Эльбрус и комплекс «Грозный-Сити» — 1,150 млн и 1,049 млн голосов соответственно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» в качестве символа на оборотной стороне новой банкноты. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обвинял ЦБ в том, что регулятор меняет условия голосования и закрывает площадки, где Чечня «набирает обороты».