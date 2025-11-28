Правительство готовится запустить целевой набор трудовых мигрантов к 2027 году

С 2027 года МВД и несколько профильных ведомств могут запустить в РФ эксперимент по целевому набору иностранных работников. В 2026 году ведомства должны подготовиться к эксперименту: разработать нормативные документы и инфраструктуру, следует из проекта плана МВД, который есть в распоряжении «Ъ».

Система оргнабора иностранной рабочей силы, судя по документу, будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут проходить необходимую проверку на родине, а потом приезжать к конкретным работодателям, а не искать работу по приезде в РФ. Судя по высказываниям представителей МВД, они считают возможным перевести на эту систему существенную часть потока рабочей силы из-за рубежа.

Документ, в котором описываются возможные меры по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы, сейчас находится на согласовании. Изначально оператором проекта должен был быть Минтруд, но в ходе подготовки концепции было решено передать эти полномочия МВД.

Как следует из версии плана, до 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить проект закона о принципах организации набора мигрантов. К 1 декабря следующего года МВД и Минцифры планируют запустить информационную систему и мобильное приложение для иностранных работников. До 1 июля МВД, Минтруд, Минцифры, Росстат и Роструд разработают методику опроса работодателей, привлекающих трудовых мигрантов. Совместно с Минэкономики ведомства создадут механизм для определения приоритетных отраслей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Работа в России в составе организованной группы».