Продавцы стали чаще возвращать квартиры через суд после дела Долиной

Суды стали чаще отбирать квартиры у покупателей и возвращать их прежним владельцам, заявила председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Старые хозяева начинают называть себя жертвами мошенников, а судьи встают на их сторону. Количество таких случаев выросло после «дела Ларисы Долиной», сказала депутат.

«Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после "дела Долиной". У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю»,— сообщила госпожа Разворотнева в интервью «Дума ТВ».

Точной статистики доли таких операций в общем объеме рынка нет. Управляющий партнер компании «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков подтверждает, что косвенные показатели свидетельствуют о росте подобных случаев. Старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин подсчитал, что количество судебных решений, признающих сделки купли-продажи жилья недействительными из-за обмана, угрозы и неблагоприятных обстоятельств, увеличилось на 15–20% за последние два года.

