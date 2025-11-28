Количество закрытых за ночь аэропортов в России достигло восьми

Восемь воздушных гаваней ночью прервали работу. Среди них аэропорты Волгограда, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска, Геленджика, Краснодара и Сочи.

В московском аэропорту Внуково тоже ненадолго ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Через 16 минут после объявления в ведомстве сообщили о возобновлении его работы.

Ночью 28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух уничтоженных БПЛА на пути к столице. О последствиях атаки не сообщалось.