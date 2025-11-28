Генпрокурор США будет добиваться смертной казни для напавшего на нацгвардейцев

Генпрокурор США Пэм Бонди прокомментировала смерть военнослужащей Национальной гвардии, которая стала жертвой стрельбы у Белого дома. В соцсети X она сообщила, что благодаря президенту Дональду Трампу в США «возвращена смертная казнь», а незадолго до этого госпожа Бонди заявляла, что в случае гибели пострадавших прокуратура будет требовать исключительно высшую меру наказания.

Стрельба в Вашингтоне произошла 26 ноября. Мужчина с револьвером напал на военнослужащих Нацгвардии в 1,5 км от Белого дома. В результате 20-летняя Сара Бекстром скончалась. Ее 24-летний коллега остается в критическом состоянии, сообщал господин Трамп. Расследование ведется по статьям о нападении на федеральных служащих и терроризме.

Подозреваемый — 29-летний гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году. Правоохранительные органы проверяют его возможные связи с иностранными и местными радикальными группами.

В январе президент страны Дональд Трамп отменил мораторий на исполнение смертных приговоров в США. В сентябре он подписал указ о возвращении смертной казни за совершение убийства в Вашингтоне.

О смертной казни в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп казнит и милует».