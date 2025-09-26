Трамп подписал указ о смертной казни за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении наказания в виде смертной казни для обвиняемых в убийствах в Вашингтоне.

Во время общения с журналистами в Белом доме Дональд Трамп заявил, что смертная казнь соответствует статусу столицы. «Мы не в игры играем»,— сказал он. Министр юстиции Пэм Бонди отметила, что администрация будет добиваться разрешения смертной казни по всей стране.

Ранее после вступления в должность президента Дональд Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне и обеспечении штатов необходимыми препаратами для инъекций.