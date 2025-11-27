«Зенит» отправили на «Балтику»

В верхней сетке play-off FONBET Кубка России по футболу определились все полуфиналисты. Вслед за «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком» в эту стадию пробилось московское «Динамо». В ответном матче бело-голубые проиграли «Зениту» на своем поле 0:1, но благодаря более весомой победе в гостях взяли верх. В полуфинале «Пути Российской премьер-лиги» «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Зенит» на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» поспорит с «Балтикой».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Четвертьфинал Кубка России «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Кубковая победа 3:1 над «Зенитом» в Санкт-Петербурге была, пожалуй, лучшим творением Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо» и, конечно, заметно повысила шансы столичного клуба на выход в полуфинал «Пути РПЛ». Тем не менее перед Роланом Гусевым, возглавившим бело-голубых после отставки Карпина, стояла сложная задача, учитывая силу соперника, который, естественно, приехал в Москву за реваншем. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак даже состав выставил почти оптимальный, дав понять, что сейчас совсем не время для ротации ведущих футболистов. Впрочем, Гусев тоже решил не мудрить, хотя при этом перестроился на схему с тремя центральными защитниками.

Однако тактику «Динамо» нельзя было назвать оборонительной, тем более что оно играло с двумя нападающими и на первых же минутах провело отличную атаку, когда Дмитрий Скопинцев прострелил на Ивана Сергеева. И пускай тот не сумел попасть по мячу, подобравший его Даниил Фомин все же нанес удар и потревожил голкипера Евгения Латышонка. А вот у ворот Андрея Лунева поначалу все было спокойно. Разве что центральный защитник гостей Нуралы Алип слегка нарушил это спокойствие, пробив головой рядом со штангой.

Вообще «Зенит» только ближе к середине первого тайма приступил к активным действиям и быстро заработал пенальти, который, правда, не вытекал из логики игры. Андрей Мостовой находился в пассивной позиции на самом краю штрафной площади, тем не менее Хуан Касерес зачем-то врезал ему по голеностопу. Сам пострадавший на 29-й минуте уверенно реализовал 11-метровый, а вскоре петербуржцы едва не сравняли счет по сумме двух матчей. Жерсон зарядил издали, Лунев отбил мяч прямо на Максима Глушенкова, которому вроде бы оставалось лишь загнать его в сетку головой, но лучший бомбардир «Зенита» в текущем чемпионате промахнулся. Не использовал он и другой железный момент, когда Луис Энрике, Жерсон и Педро запутали всю динамовскую защиту. Глушенков очутился абсолютно один под воротами и угодил точно в Лунева.

Надо сказать, что после гола москвичи полностью уступили инициативу и опустились слишком низко в оборону.

Такая тактика не сулила им ничего хорошего, поэтому во втором тайме они подкорректировали ее и заиграли в более атакующий футбол. У Бителло даже была голевая ситуация, но его неожиданно подвела техника. «Зениту» тоже не хватало точности в завершающей фазе атаки, а Страхине Эраковичу не хватило навыков нападающего, поэтому как типичный защитник он ударил от ворот, замыкая прострел Алипа в чужой штрафной. Семак выпустил профильного форварда Александра Соболева, но и у него не получалось забить.

Любопытно, что Гусев бросил в такое пекло молодежь — Леона Зайдензаля, Виктора Окишора и Ульви Бабаева, которые отнюдь не испортили обедни. А Бабаев и в первом матче отличился, и сейчас отметился опасным ударом над перекладиной. Семак в концовке уже всех свистал наверх, включая ветерана Александра Ерохина, чтобы максимально увеличить давление на динамовскую оборону. На последних минутах петербуржцы устроили классический навал, но хозяева выиграли всю верховую борьбу и выстояли. Минимальной победы гостям было недостаточно.

Таким образом, в полуфинале «Пути РПЛ» состоится противостояние «Спартака» и «Динамо», а ЦСКА на этой стадии померится силами с «Краснодаром».

В нижней сетке play-off также сформировались все пары. «Зенит» на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» встретится с «Балтикой», «Локомотив» — с тульским «Арсеналом», «Ростов» — с махачкалинским «Динамо», а соперником «Оренбурга» стали «Крылья Советов». Самарцы на выезде одолели представляющий первую лигу «КАМАЗ». Основное время матча в Набережных Челнах завершилось вничью 1:1, после чего «Крылья» превзошли хозяев поля в серии пенальти — 4:2.

Александр Ильин