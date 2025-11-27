Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе пройдут «важные переговоры». В них, по словам президента, примет участие не только делегация, но и он сам.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности»,— написал президент Украины в своем Telegram-канале. Точную дату и место переговоров он не уточнил.

По словам Владимира Зеленского, украинская делегация «будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу». Киев остается на связи с Вашингтоном и Евросоюзом, добавил он.

Переговоры представителей США, Евросоюза и Украины в Женеве прошли 23 ноября. По итогу встречи Вашингтон и Киев заявили, что смогли сблизить свои позиции по условиям российско-украинского конфликта. Однако обсуждение наиболее спорных пунктов отложили до личной встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

25 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом для завершения работы над соглашением как можно скорее и предположил, что это может произойти 27 ноября. На следующей неделе также ожидается визит в Москву американской делегации. Президент США заявлял о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта.