Екатеринбург и Далянь установили дружественные отношения

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и член постоянного комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики (КНР) города Даляня Лэн Сюэфэн подписали соглашение об установлении дружественных отношений между двумя городами, сообщили в мэрии. Подписи под соглашением были поставлены в рамках форума «Города России» в Екатеринбурге.

Далянь — город в провинции Ляонин в северо-восточной части Китая. Население всего городского округа составляет 7,45 млн человек. Является крупным транспортным, туристическим и финансовым центром КНР.

Документ открывает возможности для сотрудничества между городами в сферах торговли, экономики, образования, логистики, туризма, культуры и спорта.

Одновременно на форуме был подписан протокол о намерениях установить дружественные отношения между Екатеринбургом и районом Дадукоу города Чунцин (КНР).

В сентябре этого года побратимом Екатеринбурга стал Гомель. Соответствующее соглашение Алексей Орлов подписал с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Приваловым на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.

Полина Бабинцева