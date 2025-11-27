МОК подтвердил участие фигуристов Петросян и Гуменника в Играх-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов-одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В сентябре Петросян и Гуменник стали победителями квалификационного турнира и завоевали олимпийские квоты. Спортсмены должны были дождаться решения спецкомиссии МОК, которая оценивала их на соответствие критериям нейтрального статуса.
Также к Играм была допущена белорусская фигуристка Виктория Сафонова. Сообщается, что спортсменам необходимо подписать условия участия, которые применяются ко всем атлетам. В них содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию.
Аделия Петросян является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при страны. На счету Петра Гуменника серебряная и бронзовая награды национального первенства. Кроме того, он является двукратным победителем финалов Гран-при России.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.