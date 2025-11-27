Роналду стал акционером испанского промоушена смешанных единоборств WOW FC

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел долю в испанском промоушене смешанных единоборств WOW FC. Об этом футболист сообщил в соцсети Х. Условия сделки не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«ММА олицетворяет ценности, в которые я искренне верю: дисциплину, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству. WOW FC создает нечто уникальное и мощное, и я горжусь тем, что присоединяюсь к этому проекту»,— написал господин Роналду. Он отметил, что хочет поднять этот вид спорта на «новый уровень», чтобы вдохновить подрастающее поколение. Генеральный директор WOW FC Артуро Гильен отметил, что влияние Криштиану Роналду ощутимо повлияет на судьбу этого вида спорта, передает испанское издание Marca.

WOW FC был основан в 2019 году в Мадриде. Он считается крупнейшей ММА-лигой в Испании. По данным Marca, в последнее время лига становится все более популярной — за год посещаемость мероприятий увеличилась более чем на 400%, а продажи билетов стабильно превышают 5000 зрителей на шоу. Одним из партнеров промоушена является чемпион UFC Илия Топурия. Он присоединился к WOW FC в августе 2024 года.