Госзакупки медицины снизились на 8%, но к концу года могут обновить максимум

Объем основных медицинских госзакупок за январь—октябрь 2025 года составил 1,087 трлн руб., что на 8,2% меньше год к году, подсчитали в «РТС-тендер». Наиболее заметное снижение пришлось на крупнейший сегмент — закупки лекарственных средств и материалов. За девять месяцев проведено около 320 тыс. тендеров, сумма контрактов — 764 млрд руб., минус 13%.

Снижение в этом сегменте фиксируют и в Headway Company: по их данным, за январь—сентябрь объем составил 694,14 млрд руб., что на 15% ниже уровня прошлого года. При этом число исполненных контрактов растет: по данным DSM Group, их сумма достигла 685 млрд руб., что на 17% превышает прошлогодние показатели.

Эксперты отмечают, что активность закупок смещается по сезонам: чаще всего пик приходится на конец года. В «РТС-тендер» ожидают, что ноябрь–декабрь могут вывести итоговый объем госзакупок по медотрасли на 1,826 трлн руб., что превысит результат 2024 года.

Почти 28% закупок лекарств приходится на Москву: за три квартала проведено 29,4 тыс. тендеров на 212,5 млрд руб. Далее следуют Санкт-Петербург (42,9 млрд руб.), Московская область (31,7 млрд руб.), Красноярский край (20,7 млрд руб.) и Ростовская область (17,8 млрд руб.).

Самый заметный рост показали закупки услуг медлабораторий — в основном вакцинации сотрудников. За январь—сентябрь размещено 4,5 тыс. тендеров, заключены договоры на 6,4 млрд руб., плюс 10% год к году. В Роспотребнадзоре на этой неделе сообщили, что от гриппа привито более 73 млн граждан.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лекарства растворились в тендерах».