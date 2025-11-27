Лекарства растворились в тендерах

Объем госзакупок препаратов, медицинского оборудования и услуг в январе—сентябре 2025 года в целом по России сократился более чем на 8% год к году, до 1,09 трлн руб. Самое заметное снижение — на 13% в денежном выражении — за этот период наблюдалось в сегменте лекарств и материалов. Это может быть связано с тем, что пиковые периоды закупок меняются год от года. Эксперты ожидают, что по итогам всего текущего года показатели могут даже превысить прошлогодние значения.

Объем основных медицинских госзакупок, включая лекарственные средства и материалы, медоборудование и инструменты, услуги лабораторий и услуги по проведению диагностических процедур, за январь—октябрь 2025 года составил 1 трлн 87 млрд руб., подсчитали на площадке по проведению электронных торгов «РТС-тендер». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 8,2%.

Согласно данным компании, снижение показал объем самого крупного сегмента этой отрасли — закупок лекарственных средств и материалов.

За девять месяцев текущего года проведено около 320 тыс. тендеров на закупку препаратов и материалов, сумма заключенных договоров составила 764 млрд руб., на 13% меньше год к году.

Сокращение объема заключенных контрактов на закупку лекарственных средств фиксируют и аналитики Headway Company. По их данным, в январе—сентябре 2025 года показатель составил 694,14 млрд руб., что на 15% меньше, чем годом ранее. По таким тендерам проведено 278,5 тыс. аукционов.

При этом число уже исполненных контрактов за первые три квартала года выросло. Так, по данным DSM Group, их денежный объем составил 685 млрд руб., что на 17% превышает показатели прошлого года (см. инфографику). Опрошенные “Ъ” эксперты рынка отмечают, что «периоды активности» медицинских госзакупок могут различаться от года к году: иногда они приходятся на февраль—апрель, но чаще всего — на конец года. Как ожидают в «РТС-тендер», за счет тендеров в ноябре-декабре общий объем госзакупок в отрасли по итогам всего 2025 года может превысить прошлогодний показатель и достигнуть 1,826 трлн руб.

426 рублей составила средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в сентябре, по данным DSM Group

В сегменте закупок лекарств почти 28% от общего объема приходится на Москву, подсчитали в «РТС-тендер». За три квартала 2025 года столичные заказчики провели 29,4 тыс. тендеров на поставку лекарств и материалов, объем закупок составил 212,5 млрд руб. В число лидеров по объему закупок также вошли Санкт-Петербург (42,9 млрд руб.), Московская область (31,7 млрд руб.), Красноярский край (20,7 млрд руб.) и Ростовская область (17,8 млрд руб.).

Самую заметную динамику в сегменте демонстрируют закупки услуг медицинских лабораторий, отмечают в «РТС-тендер».

Чаще всего государственные учреждения и компании с госучастием заказывают у них вакцинацию сотрудников, например, от сезонных заболеваний. За январь—сентябрь 2025 года было размещено 4,5 тыс. тендеров на оказание таких услуг, договоры были заключены на 6,4 млрд руб., что на 10% больше год к году. Показатели вакцинации населения от распространенных заболеваний в последние годы растут: как рассказали на этой неделе в Роспотребнадзоре, против гриппа привито более 73 млн граждан — почти половина населения страны.

А вот услуги по проведению диагностических процедур, под которыми обычно подразумевается плановая диспансеризация, пока закупаются менее активно. За девять месяцев 2025 года заказчики опубликовали 6,9 тыс. тендеров на оказание таких услуг, договоры подписаны на 3,7 млрд руб., что на 19% меньше год к году.

Виктория Колганова