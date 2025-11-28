Юристы предлагают компенсировать потери жертвам мошенничества при продаже жилья

«Ъ» ознакомился с письмом партнера юрбюро «Стратегия» Сергея Рамазанова, направленным 24 ноября председателю думской комиссии по обеспечению жилищных прав Галине Хованской. В обращении предлагается изменить законодательство об особом порядке сделок купли-продажи жилья, чтобы защитить граждан от мошенников.

В частности, автор предлагает закрепить компенсации деньгами или предоставлением жилья продавцам, которые лишились и квартиры, и средств из-за обмана. Механизм, по его мнению, может быть аналогичен компенсациям Агентства по страхованию вкладов или Фонда защиты прав дольщиков. Запрос «Ъ» в Госдуму направлен.

Рамазанов отмечает рост схем, когда продавцы совершают сделки «как будто под “присмотром спецслужб”» и становятся жертвами, а добросовестные покупатели остаются без денег и жилья. По словам советника юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Артура Аванесяна, суды нередко поддерживают продавцов: мошенники чаще всего выбирают пожилых людей, граждан в тяжелой жизненной ситуации или имеющих ментальные заболевания, которые «нередко не осознают действительные намерения» сделок.

Наличие таких случаев требует совершенствования законодательства, считает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Однако воплощение предложений затруднит отсутствие ресурсов: «в перспективе ближайших трех лет данная инициатива не сможет заработать», отмечает гендиректор «Флипа» Евгений Шавнев. Он напоминает, что дефицит федерального бюджета в 2025 году ожидается на уровне 2,6% ВВП.

При этом масштабы мошенничества на рынке жилья несопоставимы с обманом вкладчиков или дольщиков, указывает Артур Аванесян. Основатель SIS Development Ярослав Гутнов предупреждает, что «подушка безопасности» может спровоцировать новые схемы: покупатели потеряют бдительность, а недобросовестные участники станут инсценировать аферы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нехорошие квартиры».