В сети распространяется фейковое видео с Паслером о прекращении выплат бойцам СВО
Видеозапись, в которой глава Свердловской области Денис Паслер заявляет о прекращении выплат участникам СВО, является дипфейком, предупредил Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»
В качестве основы для создания дипфейка был использован ранее снятый ролик. «Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал»,— говорится в сообщении.
Свердловчан призвали не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. За распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность, напомнили в антитеррористической комиссии Свердловской области.
Ранее «Антитеррор Урал» предупреждал, что в сети начал распространяться фейковый указ губернатора Свердловской области Дениса Паслера о введении ограничений на публикации в интернете.