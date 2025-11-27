В сети распространяется фейковое видео с Паслером о прекращении выплат бойцам СВО

Видеозапись, в которой глава Свердловской области Денис Паслер заявляет о прекращении выплат участникам СВО, является дипфейком, предупредил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

В качестве основы для создания дипфейка был использован ранее снятый ролик. «Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал»,— говорится в сообщении.

Свердловчан призвали не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. За распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность, напомнили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

Ранее «Антитеррор Урал» предупреждал, что в сети начал распространяться фейковый указ губернатора Свердловской области Дениса Паслера о введении ограничений на публикации в интернете.

Полина Бабинцева