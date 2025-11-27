На Урале распространяется фейк о введении ограничений на публикации в интернете
В социальных сетях и мессенджерах начал распространяться фейковый указ губернатора Свердловской области Дениса Паслера о введении ограничений на публикации в сети Интернет, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Фото: «Антитеррор Урал»
«Призываем всех быть бдительными и не поддаваться на провокации. Не доверяйте сомнительным источникам и всегда перепроверяйте информацию»,— сказано в сообщении Telegram-канала.
За распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность, напомнили в антитеррористической комиссии Свердловской области.
Ранее в интернете получило распространение дипфейк-видео с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, в котором он якобы заявляет о дефиците топлива и сокращении работы общественного транспорта.