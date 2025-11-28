Торговые центры увеличили предложение складов из-за падения спроса

Объем складских помещений, выставленных на рынок владельцами торговых центров, за январь–октябрь достиг 587 тыс. кв. м, или около 15% всего предложения в России, следует из данных IBC Real Estate. Годом ранее показатель составлял 94 тыс. кв. м.

По словам директора департамента складской недвижимости Ricci Алексея Слепова, владельцев на переоборудование толкают «ограниченный спрос» со стороны арендаторов и уход международных ритейлеров. Сегмент ТЦ переживает кризис из-за роста онлайн-торговли и высокой ключевой ставки, добавляет вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

О слабой динамике говорит и новое строительство: по данным CMWP, к концу 2026 года ввод торговых площадей в Москве может сократиться на 70%, до 76 тыс. кв. м. Посещаемость ТЦ в этом году, по прогнозу Focus Technologies, может снизиться на 3%. На фоне оптимизации арендаторов доля свободных площадей к концу 2026 года рискует вырасти до 9,7%, указывают в CORE.XP.

Перепрофилирование ТЦ в склады становится для собственников способом сохранить доходность и избежать инвестиций в обновление объектов, отмечает руководитель департамента складской и производственной недвижимости IBC Real Estate Евгений Бумагин. Однако спрос на такие площади снижается: вакансия в классических логопарках Москвы выросла до 5%, и арендаторы выбирают их, говорит Алексей Слепов. Склады в ТЦ уступают по функциональности и стоят дороже: ставки достигают 15,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год против 11 тыс. руб. в классах А.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Торговля уложила арендаторов».