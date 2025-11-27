«Бриллиантовую бабочку» получили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова

В Москве в «Мастерской «12» Никиты Михалкова» состоялась первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В мероприятии приняли участие кинематографисты из разных стран, представившие свои фильмы на соискание престижной награды.

Главные призы получили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова за роли в фильме Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Картина была показана на Московском международном кинофестивале и уже завоевала более 20 наград на различных фестивалях.

Светлана Крючкова была удостоена приза в номинации «Лучшая актриса». Ей вручили статуэтку и якутский бриллиант стоимостью около $250 тыс. Награду актрисе вручил Александр Петров. Александр Адабашьян получил премию в номинации «Лучший актер». Его наградили статуэткой и таким же якутским бриллиантом. Ему приз вручила актриса Виктория Исакова.

В этом году в списке претендентов на премии было 34 фильма из разных стран, при этом от каждого государства могли представлять по три картины.

Подробнее о церемонии — в материале «Ъ» «Камешками бяк-бяк-бяк-бяк».