Камешками бяк-бяк-бяк-бяк

В московском театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова» состоялось первое вручение международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Это награда Евразийской академии кинематографических искусств, учрежденной по инициативе опять-таки Никиты Михалкова Российским фондом культуры и Минкультом РФ. Лучшим фильмом был объявлен «Против течения» китайского режиссера Сюй Чжэна. Его создатели получат денежный приз, эквивалентный $1 млн.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Новую кинопремию окрылил Никита Михалков с его идеей «евразийского “Оскара”»

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить Евразийскую киноакадемию в 2022 году. Выступая тогда на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, он заявил, что, для того чтобы противостоять «мощнейшей атаке» на евразийскую цивилизацию, надо создать наднациональную инфраструктуру для взаимной поддержки, кооперации и поощрения кинематографистов из разных стран, которые поддерживают традиционные нравственные и духовные ценности. «Но это должен быть не просто фестиваль,— подчеркнул он.— Это будет евразийский "Оскар". В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем».

Презентация киноакадемии состоялась в апреле этого года в рамках Московского международного кинофестиваля. Там было объявлено, что к организации присоединились Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Киргизия, Куба, ОАЭ, Пакистан, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Также была представлена сама награда — усыпанная бриллиантами статуэтка по эскизу художника Юрия Купера, которая изображает бабочку, севшую на завиток киноленты.

Помимо нее, победителю в главной номинации была обещана премия в $1 млн, а в остальных одиннадцати — по $250 тыс. Но, как оказалось теперь, этим киноакадемия не ограничилась.

В «Мастерской "12"» лауреатам также были вручены 12 природных бриллиантов от российской компании АЛРОСА: десятикаратный вместе с главным призом и более чем пятикаратные — с остальными.

Никита Михалков сообщил, что церемония награждения Евразийской кинопремии будет проводиться в каждой стране, которая войдет в киноакадемию. На первой, московской, было представлено 34 фильма из разных стран — в том числе пять картин из Киргизии, четыре из Ирана, по три из Китая, Турции и ЮАР, по две из Туркменистана и Сербии. Были даже ленты из Франции, Великобритании, Италии, Канады и США — правда, произведенные совместно с «дружественными» державами вроде Сенегала и Северной Македонии. Россию среди претендентов представлял фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, участник основного конкурса ММКФ этого года, где он получил приз зрительских симпатий.

Оценивал картины экспертный совет, в который вошли медиаменеджер и продюсер Александр Акопов, художник по гриму и спецэффектам Петр Горшенин, сценарист и продюсер Александр Звягинцев, телеведущая и журналистка Мария Лемешева, композитор Алексей Рыбников, художник-постановщик Сергей Февралев, кинооператор Алишер Хамидходжаев, киновед Сергей Лаврентьев, режиссеры Андрей Кравчук, Алексей Пиманов, Сергей Урсуляк и Владимир Хотиненко, актеры Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

В итоге главный приз этого года получил китайский фильм «Против течения» о молодом человеке, который, став курьером, меняет свою жизнь, находит новых друзей и с их помощью познает себя. Лучшим режиссером выбрали Горана Радовановича (Сербия) за драму «Лесной царь», действие которой происходит на фоне натовских бомбардировок 1999 года — премьера этой картины состоялась на ММКФ в 2024 году.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Статуэтка «Бриллиантовая бабочка»

Награду за лучший сценарий получила Кэрол Шор («Старый праведный блюз», ЮАР). Лучшим оператором стал Талант Акынбеков («Черный, красный, желтый», Киргизия), лучшим художником — Мейлис Худайберенов («Композитор», Туркменистан), лучшим композитором — Юрий Потеенко («Черный замок», Белоруссия).

В актерских номинациях призы за главные роли достались Светлане Крючковой и Александру Адабашьяну, сыгравшим в «Двое в одной жизни, не считая собаки». А за роли второго плана — Соне Хуссейн («Термит», совместное производство Пакистана и Канады) и Анвару Картаеву («В погоне за весной», Узбекистан).

Премию за лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство, получил «Али Примэра» — байопик одноименного певца-коммуниста, снятый Даниэлем Егресом Ричардом (Венесуэла). А почетный приз за вклад в кинематограф был вручен иранскому режиссеру и сценаристу Маджиду Маджиди, обладателю наград международных фестивалей за фильмы «Отец» (1996), «Дети солнца» (2020) и номинанту на «Оскар» за картину «Дети небес» (1997).

Рита Русакова