Столовую сургутского колледжа закрыли на три месяца после отравления 48 человек

Сургутский городской суд (ХМАО-Югра) приостановил деятельность компании «Радуга Вкуса», обслуживающей столовую Сургутского политехнического колледжа, на 90 дней после массового отравления студентов, сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре. По обновленным данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, после посещения столовой отравились 48 человек, из них 45 детей до 17 лет. Возбудителем инфекции стал норовирус.

Роспотребнадзор установил, что столовая нарушала санитарные требования. На предприятии отсутствовала система безопасности НАССР, меню не совпадало с заявленным, а товаросопроводительные документы отсутствовали. В гигиеническом журнале не было отметок о здоровье сотрудников (от 19.11.2025).

В итоге суд признал компанию «Радуга Вкуса» виновной по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и приостановил деятельность столовой на три месяца. Ситуация остается на строгом контроле регионального управления, отметили в Роспотребнадзоре.

О том, что в столовой колледжа были зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди студентов, стало известно накануне. Изначально число отравившихся после приема еды в столовой составляло 19 человек, 18 из них были госпитализированы.

Полина Бабинцева