Колледж в Югре перевели на дистанционное обучение из-за отравления студентов

В Сургутском политехническом колледже (ХМАО-Югра) студентов перевели на дистанционное обучение после массового отравления, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и разрыва механизма передачи принято решение о разобщении коллектива»,— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Югры, за медицинской помощью с жалобами на острую кишечную инфекцию (ОКИ) обратились 19 студентов, из которых 18 были госпитализированы. Всем заболевшим оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, возбудителем инфекции стал норовирус.

По факту заболевания студентов организована проверка. К ее проведению привлечены специалисты в области эпидемиологии, здравоохранения и образования. В колледже проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия для локализации инфекции.

Полина Бабинцева