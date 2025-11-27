Чистая прибыль «Газпромбанка» по МФСО за 9 месяцев сократилась на 42%

Чистая прибыль «Газпромбанка» по МСФО в период с января по сентябрь 2025 года составила 128,4 млрд руб. Это на 42% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Тогда чистая прибыль банка достигала 219,6 млрд руб., следует из пресс-релиза на сайте «Газпромбанка».

Чистый процентный доход группы за девять месяцев этого года составил 324,8 млрд руб. Это на 13,5% ниже прошлогодних значений за аналогичный период. В пресс-релизе отметили, что этот показатель в третьем квартале вырос на 3,3% квартал к кварталу из-за опережающего снижения процентных расходов.

Чистые комиссионные доходы выросли на 8,7% и составили 60,7 млрд руб. Среди причин положительной динамики в пресс-релизе назвали рост комиссий по расчетно-кассовым и кредитным операциям из-за «локального расширения спроса на продукты с кредитным риском и финансирование в форме документарных операций». Небанковские сегменты увеличили прибыль с 3,7 млрд руб. до 5,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 2,6% и составили 191,7 млрд руб.

В августе «Газпромбанк» отчитывался о финансовых результатах по МСФО за первое полугодие. Тогда его чистая прибыль снизилась на 40,3% до 72,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы банка достигли прошлогодней отметки и составили 36,5 млрд руб.