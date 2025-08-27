Чистая прибыль «Газпромбанка» по МФСО снизилась на 67% в первом полугодии

Чистая прибыль «Газпромбанка» по МСФО в первом полугодии составила 72,3 млрд руб. Это на 67% меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Тогда чистая прибыль банка составляла 121,2 млрд руб., следует из пресс-релиза на сайте «Газпромбанка».

Чистые комиссионные доходы банка составили 36,5 млрд руб., что равно значению за первое полугодие 2024 году. Чистая процентная маржа достигла отметки в 2,7%, что на 0,7 п.п. меньше прошлогодних показателей. Количество средств на счетах клиентов также снизилось — с прошлогодней суммы в 13 424,0 млрд руб. до 13 273,9 млрд руб.

В мае «Газпромбанк» отчитывался о финансовых результатах по МСФО за первый квартал 2025 года. Тогда его чистая прибыль снизилась на 71% до 19,1 млрд руб. При этом чистый доход по торговым операциям банка вырос до 4,6 млрд руб. за отчетный период против 179 млн руб. годом ранее.