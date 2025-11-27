Курская бетонная компания требует с Корпорации развития около 150 млн руб.

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал два иска ООО «Курская Бетонная Компания» к АО «Корпорация развития Курской области» о взыскании в общей сложности около 150 млн руб. Информация о спорах размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Производство по заявлениям пока не возбуждено, оба иска оставлены судом без движения до устранения процессуальных нарушений. В одном из требований компания просит взыскать 37,8 млн руб., в другом — 45,2 млн руб., в обоих случаях речь идет о долгах и неустойках по договорам подряда. Ранее компании в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Курская бетонная компания» зарегистрировано в Курске в 2016 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректор и единственный собственник — Андрей Чаркин. Выручка за 2024 год составила 84 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. АО «Корпорация развития Курской области» создано в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал составляет 123 млн руб. До 2021 года учредителем выступало министерство имущества Курской области. Выручка корпорации в 2024 году достигла 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Временно исполняющим обязанности генерального директора является Дмитрий Алтухов.

В начале ноября Ленинский райсуд Курска признал виновным главу местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского в хищении группой лиц 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Также на скамье подсудимых находятся бывшие гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, гендиректор «Интергазойла», в прошлом сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов и руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. В СИЗО в Москве ожидают завершения расследования бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и бенефициар «КТК Сервис» Максим Васильев.

Уголовные дела о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб.

Ульяна Ларионова