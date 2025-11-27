Более 75 тысяч жителей Херсонщины остались без света

Более 75 тыс. жителей Херсонской области остались без электричества после обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо.

«Все последние сутки противник усиленно обстреливал энергетическую инфраструктуру Херсонской области. Каховский округ — без света остаются свыше 71 тыс. человек в 126 населенных пунктах пяти муниципальных округов. Водоснабжение обеспечено резервными источниками. Идет ремонт»,— уточнил господин Сальдо.

По словам губернатора, еще более 4 тыс. человек были без света в трех населенных пунктах Нижнесерогозском округе. Также после ударов со стороны ВСУ в Каланчакском округе без электроснабжения находилось более 32 тыс. человек. Сейчас подачу электричества в обоих округах восстановили.

Ранее из-за аварии на подстанции «Виноградово», атакованной украинскими войсками, без света остались 100 тыс. жителей области.

Александр Дремлюгин, Симферополь