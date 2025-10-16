Почти 100 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ на Херсонскую область

Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии после аварии на подстанции «Виноградово», атакованной вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, на данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск. Без электричества пока остаются 84 тыс. жителей.

Неделю назад из-за аварии на электроподстанции в Херсонской области без света остались почти 40 тыс. человек в Верхнерогачикском, Великолепетихском и Горностаевском муниципальных округах. Одновременно с этим власти Запорожской области заявили об отключении электроэнергии по всему региону после атаки украинских БПЛА.

Александр Дремлюгин, Симферополь