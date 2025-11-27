Продажу билетов на Олимпиаду-2026 в Кортина-д’Ампеццо временно ограничили

Организаторы Олимпийских игр 2026 года из-за возможных проблем с транспортным сообщением временно ограничили продажу билетов на соревнования, которые пройдут в Кортина-д’Ампеццо. Об этом агентству Reuters рассказал советник по транспорту провинции Беллуно Массимо Бортолуцци.

Работы по строительству канатной дороги, способной перевозить до 2,4 тыс. пассажиров в час из центра города в горнолыжный центр Tofane, отстают от графика. По словам господина Бортолуцци, «неопределенность и задержки в транспортной инфраструктуре» привели к сокращению количества болельщиков на 15% от первоначальных оценок в 200 тыс. человек.

«Организаторы временно ограничили количество билетов на мероприятия, чтобы соответствовать текущей пропускной способности транспортной системы и избежать чрезмерного трафика»,— приводит Reuters комментарий представителя оргкомитета Олимпиады. В Кортина-д'Ампеццо пройдут соревнования по женским горнолыжным видам спорта, санному спорту и керлингу.

Кортина-д'Ампеццо — один из самых известных итальянских горнолыжных курортов. Там проходили Игры 1956 года. Город не имеет собственной железнодорожной станции, поэтому передвижение по нему осуществляется исключительно на автомобилях. Доступ по единственной главной дороге в Кортина-д'Ампеццо в часы-пик часто затруднен. Reuters отмечает, что инфраструктура города не готова принять большое количество автомобилей с болельщиками. Поэтому для зрителей Олимпиады будут организованы специальные шаттлы, которые будут доставлять их до места проведения соревнований.

Есения Меркурьева