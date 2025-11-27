NYT узнала подробности о встрече Рубио с европейскими чиновниками в Женеве

Госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских коллег, что в ходе переговоров по украинскому треку не будут обсуждаться вопросы, непосредственно затрагивающие европейские страны. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили неназванные чиновники. По их словам, это стало итогом встречи господина Рубио с европейскими партнерами в немецкой миссии в Женеве 23 ноября.

«Господин Рубио в частном порядке сообщил европейцам, что вопросы, непосредственно затрагивающие европейские страны, больше не будут обсуждаться в ходе текущих переговоров»,— пишет NYT со ссылкой на одного из официальных лиц.

23 ноября глава Госдепа на пресс-конференции по итогам встреч в Женеве сообщил, что США заверили советников по нацбезопасности европейских стран, что «что вопросы, напрямую касающиеся как Европы, так и НАТО, по сути, было решено рассматривать отдельно, поскольку это требует их участия». Тогда же он указал, что эти обсуждения будут проходить «по отдельному треку».

Переговоры представителей США, ЕС и Украины прошли 23 ноября в Женеве. Сегодня газета Financial Times сообщила, что стороны договорились сократить количество пунктов в мирном соглашении с 28 до 19. Подробностей источники издания не раскрыли. Предполагаемый изначальный план из 28 пунктов опубликовал портал Axios. По итогам переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь «огромного прогресса». В совместном заявлении Вашингтон и Киев сообщили, что на основе американского плана они разработали свою «уточненную» версию.

Анастасия Домбицкая