С непадельным интересом

Федерация падела России (ФПР) отчиталась о развитии этой совсем недавно завезенной в страну ракеточной дисциплины. Выяснилось, что количество кортов подбирается к шести сотням, число активных игроков достигло 20 тыс., а оборот рынка за 2025 год перевалит за 6 млрд руб. Похоже, для вида, который часто называют «самым быстрорастущим в мире», это лишь начало пути: ожидается, что к концу десятилетия эти цифры увеличатся в несколько раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра в падел

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игра в падел

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В четверг, 27 ноября, появились подробные данные о развитии в России падела — молодого вида спорта, всплеск популярности которого наблюдается почти во всем мире. В распоряжении “Ъ” оказался отчет исследовательского агентства FitnessData и консалтинговой компании Court Masters «Рынок падела России 2025». Исследование было проведено при поддержке ФПР.

Падел — ракеточный вид спорта, позаимствовавший значительную часть правил и систему начисления очков у тенниса. Играется в формате «пара на пару» на корте размерами примерно 20 х 10 м (это приблизительно на четверть меньше обычного теннисного корта), ограниченном четырьмя стеклянными стенами. Считается, что падел зародился в 1969 году в Мексике. Его основателем называют испанского бизнесмена Энрике Коркеру, любившего теннис, но находившего его чересчур энергозатратным. Долго падел оставался популярным в основном в Испании и Аргентине, однако в последние годы начал стремительно набирать популярность практически по всей Европе. Популярностью он во многом обязан простоте, более низкому порогу вхождения, чем у прародителя.

Его результаты позволяют назвать падел видом, стремительно захватывающим новую аудиторию. ВЦИОМ утверждает, что слышали о паделе пока лишь 26% россиян, при этом 61% опрошенных готовы сыграть в него «если появится инфраструктура или позовут знакомые».

Авторы отчета заявляют, что 100 тыс. человек хотя бы раз играли в падел, а активная база игроков составляет около 20 тыс.

Темпы развития легче всего отследить по динамике строительства кортов. Их число постоянно увеличивается. В исследовании говорится, что в настоящее время работают 568 кортов, что примерно в четыре раза больше, чем год назад. Уровень инвестиций в падел-инфраструктуру продолжает расти повсеместно, но наиболее заметен он в провинции — по большому счету, пока не изведанной для вида территории (59% спроса и 49% кортов сконцентрированы в Москве и Московской области). Так, в городах-миллионниках в нынешнем году уже потрачено почти в четыре раза больше, чем за предшествующий трехлетний период (237 млн руб. против 64 млн руб. с 2022 по 2024 год). А в городах с населением поменьше зафиксирован девятикратный рост (с 22 млн руб. до 195 млн руб.) Общий оборот российского рынка падела по итогам 2025 года увеличится вдвое по отношению к прошлогоднему уровню — с 3,19 млрд руб. до 6,2 млрд руб.

На самом деле секрет привлекательности падела как массового вида спорта лежит на поверхности.

С одной стороны, эту игру легко освоить. В отличие от тенниса, в ней нет сложных технических элементов (даже подача выполняется снизу, «с руки»), не требуются выдающиеся физические данные (поскольку корт огорожен стеклом, от которого мяч все время отскакивает на игровое поле, передвигаться приходится значительно меньше). Словом, не должен удивлять портрет игрока в падел, выведенный FitnessData. Аналитики компании полагают, что средний возраст потенциальных посетителей падел-клубов — 37 лет. При этом почти четверть от всех клиентов составляют люди старше 45 лет.

С другой стороны, падел — не такой дорогой досуг, как теннис. По информации сервиса онлайн-записи YCLIENTS, средняя стоимость часа аренды корта в Москве составляет 4,23 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 3,29 тыс., в городах-миллионниках — 2,64 тыс. Каждое число следует делить на четыре, ведь играют обычно «пара на пару».

Помимо прочего, владение падел-клубом — довольно выгодное предприятие. Не зря в Европе и Великобритании площадки для него стали вытеснять теннисные (а в США в то же время случился бум пиклбола — еще одной упрощенной ракеточной игры). Пятна застройки традиционного теннисного корта обычно хватает для трех падел-кортов. Это практически гарантирует быструю окупаемость. Согласно расчетам FitnessData по данным анонимного опроса операторов, средняя рентабельность российских падел-клубов по чистой прибыли составляет 35% — «почти втрое выше, чем у фитнес-клубов без бассейнов, и в 1,6 раза выше, чем у фитнес-студий».

Все эти обстоятельства позволяют исследователям с оптимизмом смотреть на перспективы развития вида в России.

По оценке ФПР, к концу текущего десятилетия в России будет работать более 2,1 тыс. кортов, а база паделистов разных уровней преодолеет отметку в полмиллиона человек. Предполагается, что соответствующая динамика распространится и на профессиональный падел: к 2030 году станет на порядок больше турниров, участвующих в них спортсменов, тренеров и судей.

Есть в отчете и небольшая глава про выход падела в медиаполе, ведь соревнования по нему уже транслировались на «Матч ТВ» и сервисе «Кинопоиск». Впрочем, этот сегмент не слишком детализирован. Да и потенциал падела как медиапродукта видится ограниченным. Снижают его те же факторы, которые благоволят развитию вида в среде любителей. Сама природа игры предполагает некоторый, что ли, недостаток зрелищности — не так часто возникают поводы, например, дивиться силе и выносливости паделистов.

Роман Левищев