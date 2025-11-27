Сергей Шишкарев подал ходатайство о покупке 1% в УК «Дело»

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 1% УК «Дело», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом. В результате сделки доля господина Шишкарева в компании увеличится до 51%. Источник «Ъ» информацию подтвердил. В ГК «Дело» комментарии не предоставили.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Cергей Шишкарев

О том, что 1% ГК «Дело», перешедший ранее к «Трансмашхолдингу» (ТМХ), будет выкуплен обратно господином Шишкаревым, «Ъ» сообщал 6 ноября. ТМХ приобрел эту долю в конце 2024 года, получив право назначать гендиректора управляющей компании, которым вскоре стал Алексей Лебедев. Подразумевалось продолжение сделки.

Одним из вариантов была передача «Росатомом» своих 49% в ГК «Дело» ТМХ в обмен на долю в капитале самого ТМХ. Но, рассказывали источники «Ъ», соглашение между сторонами было расторгнуто. Основная причина — отсутствие взаимопонимания по стоимости актива, говорил один из них.

