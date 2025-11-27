DPA: подозреваемого в подрывах «Северных потоков» экстрадировали в ФРГ

Подозреваемый в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» гражданин Украины Сергей Кузнецов экстрадирован из Италии и вскоре прибудет в Германию. Об этом сообщило German Press Agency (DPA) со ссылкой на источники.

В ближайшее время Сергей Кузнецов предстанет перед немецкой генпрокуратурой в Карлсруэ, сообщили собеседники агентства. По версии ведомства, 49-летний украинец возглавлял группу, которая 26 сентября 2022 года подорвала «Северные потоки». Его задержали 21 августа в Сан-Клементе на Адриатическом побережье Италии. В сентябре суд постановил экстрадировать Сергея Кузнецова в ФРГ, однако подозреваемый пытался оспорить это решение.

По версии Генпрокуратуры ФРГ, помимо Сергея Кузнецова в подрыве участвовали трое бойцов элитного подразделения ВСУ и профессиональные дайверы. В Германии участникам грозит до 15 лет тюремного заключения.

